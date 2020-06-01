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Bağcılar'da kaçak sigara operasyonu: 6 bin paket sigara ele geçirildi

Bağcılar’da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda, bir otomobilde 6 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bağcılar'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda, bir otomobilde 6 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mayıs'ta elde edilen istihbarat çalışmaları neticesinde Yıldıztepe Mahallesinde bulunan park halindeki bir otomobilde ‘kaçak sigara' bulunduğu bilgisini edindi. Söz konusu bölgeye hareket eden ekipleri, bina önünde park halindeki otomobilde arama yaptı. Yapılan incelemelerde araçta 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili yapılan araştırmada, kaçak sigaralarla bağlantılı olduğu ileri sürülen Bahattin B. (33) adlı bir şüpheli gözaltına alındı.


Yakalanarak hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan işlem yapılan B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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