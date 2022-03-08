Bağcılar'da kadınlara 10 bin sardunya dağıtıldı

Bağcılar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ilçenin farklı noktalarına kurduğu stantlarda 10 bin adet sardunyayı Bağcılar'da yaşayan kadınlara hediye etti. Bağcılar Meydanı'nda Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın katılımıyla başlanan sardunya dağıtımına yoğun ilgi gösterilirken, sardunya almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Savaşlarda en çok zararı kadınlar ve çocukların gördüğünü belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bu duruma dikkat çekmek için Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına da değinerek bir not hazırladı. Türkçe, İngilizce, Rusça ve Ukraynaca dillerinde yazılan, “Kadınlar ve çocuklar ölmesin. Savaşa dur de” yazılı not da sardunya saksılarının üzerine yapıştırıldı.

"Maalesef dünyada her türlü zulmün, şiddetin ve çilenin içerisinde yine onları görüyoruz”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'yle ilgili konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı: “Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Başta şehit annelerimiz olmak üzere ve savaşta hayatını kaybeden annelerimiz olmak üzere tüm annelerin ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Maalesef zulümlerin durması gerekirken kadınlarımızın ve çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi gerekirken yine dünya üzerinde gözyaşı ve kan var. Biliyorsunuz cennet anaların ayakları altındadır. Kadınlarımızı aslında baş tacı edip en güzel şekilde övgüye mazhar etmemiz gerekirken maalesef dünyada her türlü zulmün, şiddetin ve çilenin içerisinde yine onları görüyoruz” açıklamasında bulundu.

Başkan Çağırıcı'nın elinden çiçek alan Lütfiye Kömürcü: “Başkanımıza teşekkür ederim. Tesadüfen denk geldim. Hastaneye annemi götürdüm, geçerken gördüm. Bütün kadınların kadınlar gününü kutluyorum. Bütün dünyadaki kadınların kadınlar günü kutlu olsun. Aslında her gün kadınlar günü” dedi.