Bağcılar'da kapısı açık minibüsten düşen 3 kadın yaralandı

Bağcılar'da kapısı açık şekilde seyir halinde olan bir yolcu minibüsünden 3 kadın yola düştü. Kazada yaralanan vatandaşlar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bağcılar Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapısı açık şekilde seyir halinde olan yolcu minibüsü virajı dönerken, yolculuk yapan 3 kadın yola düştü. Yaralanan yolcuların yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri minibüs şoförü hakkında işlem yaptı.

Minibüsten düşüp sırtından yaralanan Fadime Deliduman, "Sabah arkadaşımla işe giderken minibüse bindik. Minibüsçü bize 'çabuk olun siz böyle binerseniz iki güne gideriz' dedi. Minibüse binip tutunduk ama kapı kapanmadı. Normalde de asla kapılar kapanmıyor. Viraja çok hızlı girince önce iki kadın düştü sonra ben düştüm. Belim çok ağrıyor. Kapı kapanabilirdi. İşe gidemiyorum çünkü hareketlerim çok kısıtlı hiç yürüyemiyorum. Belimden dolayı nefes alamıyorum. Doku zedelenmesi dediler. Ambulans geldi hastaneye gittik ama işimden oldum. Benim çalışmam lazım. Bağcılar'da son 2 yıldır hepimiz kapıda gidiyoruz. Minibüsçülerin hepsinden şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Kazayı görüp yardıma koşan vatandaş Ümit Durmuş ise, "Minibüs hızlı bir şekilde virajı alırken kapı açıktı. İçeride bulunan yolcular yola savruldu. Hatta bir kadın çok kötü düştü. 3 tane yolcu düştü. Daha sonra ambulans ve polis geldi. Yerde biraz yattılar. Biz hemen elemanlarla yardıma koştuk. Kadının biri bizim müşteriydi 4 saat sonra dükkana geldi. Diğer kadın sırt üstü düştüğü için kötüydü. Daha sonra gelen ekipler yaralıları götürdü. Minibüsçü hakkında polis tutanak tuttu. Göztepe ile Fatih Mahallesi'nin minibüs hattı çok yetersiz kalıyor. 30 dakikada bir minibüs geçiyor" dedi.