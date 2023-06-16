Bağcılar'da Kiraz Festivali coşkusu yaşandı

Bağcılar'da 12'inci Geleneksel Kiraz Festivali düzenlendi. Aileler, ağaçların arasında hem piknik yaparken, çocukları ise organize edilen çeşitli yarışmalar ile gün boyu eğlendi. Festivali'nde vatandaşlarla bir araya gelen Bağcılar Belediyesi Başkanı Abdullah Özdemir, “‘Sıfır Atık Geri Getirme Merkezi'mizle birlikte toplamış olduğumuz kağıt ve kartonlardan 1 milyon ağacın kesilmesini önledik” dedi.

Bağcılar Belediyesi tarafından 12'inci Geleneksel Kiraz Festivali düzenlendi. Geleneksel hale gelen fakat pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen festival, bu yıl ilçe sakinlerinin katılımı ile coşku içerisinde gerçekleştirildi. Aileler, ağaçların arasında hem piknik yapıp hem de birbirleriyle sohbet ederken, çocukları ise organize edilen çeşitli yarışmalar ile gün boyu eğlendi. Bağcılar Belediyesi'nin başlattığı Nostalji Bahçeleri Projesi kapsamında Kirazlı'da 2 bin metrekare alan üzerine oluşturulan Kiraz Bahçesi'nde Napolyon ve Stargold cinsi 84 adet kiraz ağacı bulunuyor. Festivale Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in yanı sıra Ak Parti Milletvekili Seda Gören bölük ile Halis Dalkılıç da katılım sağladı.

“Vatandaşlarımıza yeni hasadı ikram ettik”

Kiraz Festivali'nde vatandaşlarla bir araya gelen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bağcılarımız da bu kira bahçesi gibi nostaljik 8 bahçemiz var. 170'in üzerinde parkımız olan bir ilçemiz var. Burada 12'nci Geleneksel Kiraz Festival'imizi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza yeni hasadı ikram ettik. Aynı zamanda başka ikramlarımızda var. Bağcılar'da özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin belediye başkanı olacağız mottosuyla hareket ediyoruz. 65 dönümlük bir millet bahçemizi son 1 yıllık süre içerisinde bakanlığımızla birlikte, inşaatına başladık. Yemyeşil bir millet bahçemizi, içerisinde ki kütüphanemizle birlikte, sosyal alanlarımızla birlikte ilçemize kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

“320 milyonluk maddi israfında önüne geçmiş olduk”

Kurmuş oldukları geri dönüşüm merkezi ile 320 milyon liralık maddi israfında önüne geçtiklerini dile getiren Başkan Özdemir, “Aynı zamanda Türkiyemizin en iyi mimarlarının, ödüllü mimarlarımızın eserlerini ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. Yeni parklarımızı, çocuklarımızın, özellikle gençlerimizin kitap kafeleri olacak şekilde yine sanat galerileri olacak şekilde ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda sıfır atık tabii ki belediyemizin projelerinin merkezinde. Son bir yıl içerisinde daha önceden de devam eden çalışmalarımızı nihayete erdirerek sıfır atık belgesi bakanlığımızca, bir önceki bakanımızın elinden almayı sağladık. İlçemize sıfır atık projemizi kazandırmış olduk. Yine son 10 yıl içerisinde 2015'te kurmuş olduğumuz ‘Sıfır Atık Geri Getirme Merkezi'mizle birlikte toplamış olduğumuz kağıt ve kartonlardan 1 milyon ağacın kesilmesini önledik. Aynı zamanda maddi değeri yaklaşık 320 milyon lira olan cam, metal, plastik, karton ve kağıt geri dönüşümünden 320 milyonluk maddi israfında önüne geçmiş olduk. İlçemizin, ülkemizin ve dünyamızın özellikle daha güzel bir dünya olabilmesi adına, çocuklarımızla bundan sonraki nesillere daha güzel bir dünya bırakmak adına da sıfır atık projelerini, çalışmalarını çok önemsediğimizi de özellikle ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.