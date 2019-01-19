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Bağcılar'da korkutan imalathane yangını

Bağcılar’da bulunan bir ayakkabı imalathanesi’nde sabah saatlerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Bağcılar'da bulunan bir ayakkabı imalathanesi'nde sabah saatlerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.


Yangın, Bağlar Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir ayakkabı imalathanesinin 2'nci katında çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler çıkan yangını söndürme çalışmalara başladı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangının kaynağına ulaşarak alevleri kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı öğrenildi.


Yangının çıkış sebebi henüz öğrenilemezken yaşanan olaya tanık olan bir vatandaş yaşananları anlattı.

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