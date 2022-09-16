İhlas Haber Ajansı

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Bağcılar'da KPSS öncesinde gençlere moral hediyesi

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, hafta sonu yapılacak KPSS’ye girecek olan gençlere kolonya ve çikolata ikramında bulunarak, başarılar diledi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, hafta sonu yapılacak KPSS'ye girecek olan gençlere kolonya ve çikolata ikramında bulunarak, başarılar diledi.


31 Temmuz'da gerçekleşen KPSS, bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin iddialar üzerine iptal edilmişti. KPSS, 18 Eylül Pazar günü yeniden yapılacak. Tekrar sınava girecek olan adaylar son hazırlıklarını yaparken, Bağcılar Belediyesi adayların heyecanını yenmesi ve morallerini yüksek tutmaları amacıyla içinde çikolata ve kolonyadan oluşan bir hediye paketi oluşturdu. Üzerinde Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in KPSS'ye katılacak öğrencilere başarılar dilediği not bulunan hediyeler, başta Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi olmak üzere belediye bünyesindeki kütüphanelerde ders çalışan gençlere dağıtıldı.

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