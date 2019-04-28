Bağcılar'da Lise Tanıtım Günleri heyecanı

Bağcılar'da düzenlenen Lise Tanıtım Günleri 2 gün boyunca yoğun ilgiyle karşılandı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, orta okul 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak hizmete sundukları etkinlik sayesinde öğrencilerin hayal ettikleri liseler hakkında detaylı bilgi sahibi olduklarını belirtti.

Bağcılar Belediyesi'nin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği “Lise Tanıtım Günleri” etkinliğinde Liseye Geçiş Sınavı'na girecek olan orta okul 8.sınıf öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okulları ile özel liseler hakkında detaylı bilgi aldı. Bağcılar Meydanı'ndaki etkinliğin açılışına İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Erdal Yıldırım'ın yanı sıra okul idarecileri, öğrenci ve veliler katıldı.

Açılışta konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, hemen her alanda olduğu gibi eğitimde de önemli mesafe aldıklarını ifade etti. Çeyrek asırlık Belediye olarak, Bağcılar'a örnek gösterilen marka projeleri kazandırdıklarını hatırlatan Çağırıcı, tüm bu hizmetlerinin temel odağında eğitimin yer aldığını söyledi. Son 5 yılda 26 okulu inşa ederek hizmete sunduklarını kaydeden Çağırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğitim alanında önemli mesafeler aldık. Yaptığımız yatırımlarla okullarımızın yüzde 70'inde tekli eğitime geçtik. Bugün özel okullarla birlikte 206 okul hizmet veriyor. İnşallah, önümüzdeki yıl tüm okullarımızda tekli eğitime geçeceğiz.”

İlçedeki 16 okulu spor salonuna kavuşturduklarını, 7 okulun bahçesine halı saha inşa ettiklerini hatırlatan Çağırıcı, tüm okul bahçelerine kapalı spor salonu ile halı saha kazandıracaklarını ifade etti. Çağırıcı, ayrıca Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesini hizmete sunduklarını da belirtti.

“Çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan uzak tutuyoruz”

Çocukları ve gençleri zararlı alışkanlıklardan ve kötü çevreden uzak tutmaya gayret gösterdiklerini de anlatan Çağırıcı, “Bugün 16 Bilgi Evinde 42 bin çocuğumuz değişik branşlarda kurs görüyor. Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezimizde 600 öğrencimize 61 farklı atölyede kurs düzenliyoruz. Gençlik Merkezimizde de 6.159 lise ve üniversite öğrencimize hizmet sunuyoruz. Yine, öğrencilerimiz, 8 adet kapalı yüzme havuzumuzdan ücretsiz istifade ediyor. Beden eğitimi derslerini yapıyorlar” diye konuştu.

Lise Tanıtım Günleri etkinliğinin önemine de dikkat çeken Çağırıcı, ortaokul 8. Sınıf öğrencilerine isabetli lise tercihi yapma imkanı sunduklarını sözlerine ekledi. İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Erdal Yıldırım ise Çevre Şurası'nda öğrencilerin öğretmenlerinin refakatinde toplumun her kesimini yakından ilgilendiren hemen her konuda önemli sunumlar yaptıklarını ifade etti.

58 stantta liseler tanıtıldı ve bilimsel projeler anlatıldı

İyi bir liseye adım atma hayali kuran ortaokul son sınıf öğrencileri, 2 gün boyunca 58 stantta faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okulları ve özel liselerle ilgili detaylı bilgi aldı. Stantlardaki okul yetkilileri öğrencilere okullarındaki eğitim imkanı ve donanımı ile ilgili bilgi verdiler. Ayrıca, öğrencilere broşür dağıtıldı. Aralarında Anadolu Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi, özel lise ve kolejlerin de yer aldığı okulların stantlarındaki öğrenciler, öğretmenleri refakatinde yaptıkları bilimsel projelerini ve icatları tanıttılar.