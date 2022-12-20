Bağcılar'da liseli öğrencileri yemek pişirme eğitimi alıp, gelir elde ediyor

Bağcılar'da Lisesi öğrencileri, “Üreten Okullar” projesi çerçevesinde Bağcılar Hükümet Konağı'nın mutfağında uygulamalı eğitim alıyor. Öğrenciler, pişirdikleri lezzetli yemekleri çalışanlara sunuyor. Yemek pişirmeden bulaşık yıkamaya ve servise kadar her aşamada görev alan öğrenciler hem öğrenim görüyor hem de gelir elde ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken ekonomiye değer katan nitelikli iş gücü yetiştirmeyi amaçlayan “Milli Eğitim”, “Milli Üretim” ve “Üreten Okullar” projesi Bağcılar'da uygulanıyor. Bu çerçevede İlçe Kaymakamlığı ve Alaattin Nilüfer Kadayıfçıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi arasında imzalanan protokol gereğince Bağcılar Hükümet Konağı'nın 3. katındaki mutfak öğrencilerin tahsis edildi. Okulun “Yiyecek ve İçecek Hizmetleri” bölümünde okuyan öğrenciler, “Lezzet Mutfağı” isimli atölyede çalışmaya başladı.

Geleceğin gastronomu olmaya adaylar

Önlüklerini giyinen öğrenciler, usta öğreticiler rehberliğinde günün belirlenen yemek menüsünü hazırlıyor. Hijyenik bir ortamda hazırlanan 4 çeşit yemek ve tatlı hükümet konağındaki personele servis ediliyor. Özverili bir çalışma neticesinde günlük 600 çalışana yemek hizmeti veriliyor. Her biri geleceğin gastronomu olmaya aday gençler, bu proje sayesinde hem öğreniyor hem de gelir elde ediyor.