Bağcılar'da lüks sitedeki kafelerin çatıları araçların üstüne yıkıldı

İstanbul'da etkili olan lodos Bağcılar'da lüks sitenin girişindeki kafelerin çatılarını ve içerisindeki eşyaları uçurdu. Görüntülerde araçların üzerine devrilen kafe camları ve parçalarının büyük çaplı maddi hasara neden olduğu görüldü.

İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli lodos hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bağcılar'da da bir sitenin alt katlarındaki kafelerin çatıları ve camları şiddetli lodos nedeniyle araçların üstüne yıkıldı. Kafenin önündeki araçların üzerine devrilen kafe camları ve parçaları büyük çaplı maddi hasara neden oldu.