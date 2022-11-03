Bağcılar'da market ve pazarlarda fiyat-gramaj denetimi

Bağcılar'da, mahalle pazarı ile marketlerde fiyat ve gramaj denetimi gerçekleştirildi. Denetimde kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelindeki 22 mahalle ve 31 caddede yer alan marketlerde ve 2 sem pazarında gramaj ve fiyat denetimi yaptı. Ekipler, pazarlarda müşterinin aldığı ürünleri tartıya koyarak sebzelerdeki gramaj ve ürünler üzerinde etiket olup olmadığının kontrolünü marketlerde ise, raf ile kasa arasındaki fiyat farklılığı ile paket ürünlerin son tüketim tarihleri kontrol edildi. Yapılan denetimlerde suç işlediği tespit edilen işletmelere idari işlem yapıldı. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ise uyarıldı.

“Etikette hile yapılabiliyoruz, dikkat etmeye çalışıyoruz”

Hileli ürünlere ve eksik gramajlara yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydeden pazarlardan sorumlu Zabıta Şefi Kemal Akgök, sık sık denetim yaptıkları için ciddi bir aksaklığa rastlamadıklarını, uyarıları dikkate almayanlara 581 lira cezai işlem uyguladıklarını kaydetti.

Konuşmasının devamında Akgök, “Denetimlerimizde halkımızın aldanmaması, yanılmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Esnafımızı koruma adına fiyatlardaki hileli durumları, eksik gramajları çürük ürün satımını engellemelere yönelik çalışmalar yapıyoruz. Sürekli kontrol ettiğimiz için az bir aksaklık görüyoruz. Fiyatlarda bazen hileli durumlar olabiliyor. Mesela 10.99 yazıyor ama 99 kuruşu müşterinin göremeyeceği şekilde köşeye yazıyor. 10 TL'yi büyükçe yazıyor, vatandaşımız da zannediyor ki, bu 10 TL, aslında 11 TL'ye satıyor. Bunları engelliyoruz” dedi.

Pazarcı esnafı ise denetimlerden memnun kaldıkların söyledi.