Bağcılar'da Mescid-i Aksa'daki Filistinliler için dualar edildi

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen Kadir Gecesi özel programında Mescid-i Aksa'nın hürriyeti ve Kudüs'te İsrail işgal güçlerinin saldırısına maruz kalan Filistinli Müslümanlar için dualar edildi.

Bağcılar Belediyesi, Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve “Bin aydan daha hayırlı” olarak kabul edilen Kadir Gecesi için özel bir etkinlik düzenledi. Programa, Bağcılar Müftüsü Celal Büyük, Kurra Hafız Mustafa Kızılcaoğlu, Sefa Taşkesenlioğlu ve İmam Hatip Adem Daştan katıldı. Yeni hizmet binasında gerçekleşen Kadir Gecesi özel programı internet üzerinden canlı olarak da yayınlandı. Ellerin semaya açıldığı programda başta Kudüs olmak üzere dünyanın dört bir yanında zorluk ve sıkıntı içinde yaşayan Müslümanların kurtuluşu ve İslam aleminin huzuru için dua edildi.

Hatimlerin duası yapıldı

Bağcılar Müftüsü Celal Büyük'ün sunumuyla gerçekleşen programda Kurra Hafız Mustafa Kızılcaoğlu ile Sefa Taşkesenlioğlu sundukları Kur'an-ı Kerim ziyafetiyle dinleyenlerin kalplerinin pasını sildi. İmam Hatip Adem Daştan ise seslendirdiği ilahilerle ilçe sakinlerine duygusal dakikalar yaşattı. Kur'an ziyafetinin sonunda ekran başındakilerle birlikte toplu şekilde dua edildi. Kimi cep telefonundan kimi bilgisayarından duaya interaktif olarak katılım gösteren vatandaşlar da yapılan duaya “Amin” dedi. Programa sosyal medya üzerinden katılan vatandaşların okudukları hatimlerin de duası yapıldı.

“Allah mühlet verir ama hiçbir zaman ihmal etmez”

Kadir gecesini doya doya idrak etmeye çalıştıklarını söyleyen Büyük, “Kadir gecesinde yeryüzüne sükunet, huzur ve mutluluk iniyor. Ama diğer taraftan da gönlümüzü acıtan, yüreğimizi yakan hadiseler de oluyor. Dün tam iftar saatinde İlk kıblegahımız olan Mescid-i Aksa'dan çok acı görüntüler izledik. Hiçbir kötü amacı olmayan sadece inandıkları Allah'a ibadet etmek üzere toplanan kardeşlerimize İsrail'in nasıl zulmettiğini izledik. Yüreğimiz burkuldu, kalbimiz incindi. Bugün dualarımızda Mescid-i Aksa'nın hürriyetini ve Müslümanların muzafferiyetini Rabbimizden istedik. Biliyoruz ki Allah mühlet verir ama hiçbir zaman ihmal etmez. Biz Allah'a teslim olduk. Aynı zamanda yeryüzü coğrafyasının farklı bölgelerinde zulüm altında inleyen kardeşlerimiz için de dua ettik” dedi.