Bağcılar'da minik kulaçlar şov yaptı

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen '4'üncü Yüzme Şampiyonası'nda çocuklar ve gençler, kıyasıya mücadele etti. Renkli görüntülere sahne olan yarışlarda 3 kategoride dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, “İstiyoruz ki Bağcılar'da yüzme bilmeyen kalmasın, sporun her alanında şampiyonlarımız yetişsin” dedi.

Bağcılar Belediyesinin ‘Yüzme bilmeyen kalmasın' sloganıyla başlattığı yüzme kursları sonunda düzenlenen yüzme yarışması yoğun ilgi gördü. Göztepe Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinliğe 8-9 yaş minikler, 10-11 yaş yıldızlar ve 12-13 yaş büyükler kategorisinde 328'si erkek ve 275'i kız öğrenci olmak üzere toplam 603 öğrenci katıldı. Zorlu mücadelenin sonucunda finale kalan yüzücüler, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın başlama düdüğünün ardından birincilik için kulaç attı. Heyecanlı anların yaşandığı programda, sporcuları izleyen aileleri de onlara destek verdi.

Müsabaka sonucunda her kategoride ilk 3'e giren öğrenciye ödülleri takdim edildi. Dereceye giren öğrencileri tebrik eden İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Bizim arzumuz çocuklarımızın bu şekilde yetişmesidir. Sporun, sanatın bütün dallarında olmamız gerekiyor. Buraya katılan çocuklarımızın hepsi şampiyon” dedi.

Bağcılar'da yüzme bilmeyen kalmasın

Gençlerin güzel bir ortam oluşturduklarını söyleyen Başkan Çağırıcı da “Bağcılarımızda çocuklarımıza ve gençlerimize önem veriyoruz ki geleceğimize emin adımlarla yürüyelim. Çocuklarımız bugün burayı şenlendirdiler. 10'uncu yüzme havuzumuzun inşaatı da bitmek üzere. İstiyoruz ki Bağcılar'da yüzme bilmeyen kalmasın, sporun her alanında şampiyonlarımız yetişsin. Buradaki tek gayemiz bu” diye konuştu.

Ödül törenine iştirak eden AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da başarılı olan öğrencileri tebrik etti.