Bağcılar'da ödemeler artık e-devlet üzerinden yapılabilecek

İlçe sakinleri, emlaktan çevre vergisine kadar bütün ödemelerini e-devlet kapısı üzerinden yapabilecek.

Bağcılar Belediyesi, Bilgi İşlem Müdürlüğü, e-devlet kapısında bulunan eğitim, kütüphane, genel, hayvan barınma, yardım, beyan başvuruları, gerçek ve tüzel kişiye özgü dijital hizmetlere ödemeyi de ekledi. Belediyenin kurumsal web sitesi olan www.bagcilar.bel.tr adresi üzerinden ödemelerini yapabilen ilçe sakinleri artık e-devlet kapısından da bu işlemleri rahatlıkla gerçekleştirebilecek.

“Teknolojinin imkanlarını en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz”

Teknolojinin imkanlarını en iyi şekilde kullanmaya çalıştıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Türkiye'de bu konularda öncü bir belediyeyiz. E-devlet kapısı uygulaması üzerinden çok sayıda işlem yapabiliyorduk buna son olarak tahsilat işlemlerini de ekledik. Vatandaşlarımız güvenli bir şekilde ödemelerin gerçekleştirebilecek. Zaten vatandaşlarımızın yaptıkları ödemelerde online kanalları tercih ettiğini görüyoruz. Sunduğumuz e-devlet hizmetleriyle vatandaşımıza kapımızı 7/24 açık tutmuş oluyoruz. Dijital hizmetleri yaygınlaştırmaya devam edeceğiz” dedi.