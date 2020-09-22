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Bağcılar'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Bağcılar’da cadde üzerinde seyir halindeki bir araca yapılan silahlı saldırı sonucu 1 kişi ölürken bir kişi yaralandı.

Bağcılar'da cadde üzerinde seyir halindeki bir araca yapılan silahlı saldırı sonucu 1 kişi ölürken bir kişi yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiler ise kayıplara karıştı.


Olay gece 03.00 sıralarında Mahmutbey Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halindeki 34 CME 006 plakalı otomobile yanaşan başka bir otomobil araca ateş açmaya başladı. Saldırgan şahıslar geldiklerini araçla birlikte olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Açılan ateş sonucu otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucu silahlı saldırıya uğrayan bir kişinin olay yerinde hayatını kaybetti belirlendi. Diğer yaralı şahıs ise ambulansla Kanuni Sultan Suleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olay yerinden hayatını kaybeden ve ismi öğrenilemeyen kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri ise silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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