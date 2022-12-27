Bağcılar'da Özbekistan - Türkiye Dostluk Konseri düzenlendi

Bağcılar'da Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin 30'uncu yılı nedeniyle Özbekistan-Türkiye Dostluk Konseri düzenlendi.

Bağcılar Belediyesi, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin 30'uncu yılı nedeniyle Özbekistan Cumhuriyeti Andican Gençlik Senfoni Orkestrasını konuk etti. Özbekistan Büyükelçiliği, Bağcılar Belediyesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) ortaklaşa düzenlediği organizasyon çerçevesinde sahne alan Andican Gençlik Senfoni Orkestrası, icra ettikleri Özbek, Türk ve dünya klasikleriyle dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. 2021 yılında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in girişimiyle kurulan orkestra ilk yurtdışı konserini de Bağcılar'da vermiş oldu. Etkinliğe Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Özbekistan Andican Vilayet Vali Yardımcısı Marhabo Sattarova ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY'un Daire Başkanı Sancar Mülazımoğlu'nun yanı sıra çok sayıda Türk ve Özbek vatandaş katıldı.

“Önemli bir dostluk gecesiyle bir aradayız”

Konsere katılan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir “Önemli bir konserde Bağcılar'da ki hemşerilerimizle ve Özbek vatandaşlarımızla bir aradayız. Andican Gençlik Konserini bu akşam dinleyeceğiz. Bağcılar ilçesi bakıldığı zaman bütün memleketlerin mozağiyle oluştururken bir tarafıyla da balkanlarda ki göçten sonra gelen vatandaşlarımızın yoğun olduğu bir ilçe. Rumeli ve Balkan kökenli soydaşlarımızın çok fazla bulunduğu ilçe ve aynı zamanda Orta Asya'dan da hem Kazakistan hem Özbekistan'dan vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı bir ilçe olması sebebiyle bizde bu programı önemsedik. Önemli bir dostluk gecesiyle bir aradayız. Hem de genç bir orkestranın konserinde genç bir belediye başkanı olarak ev sahipliği yapmak ayrıca bir mutluluk. 20'ye yakın eser seslendirilecek. Özbekistan'dan kıymetli misafirlerimizin yer aldığı bir program. Keyifli bir akşam geçireceğiz” dedi.