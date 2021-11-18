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Bağcılar'da panelvan araç sürücüsü evin duvarına çarparak durabildi

Bağcılar’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, evin duvarına çarparak durabildi.

Bağcılar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, evin duvarına çarparak durabildi. Panelvan araçın sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonrasında çıkarıldı. Sürücünün çıkarıldığı esnada ellerini açarak dua ettiği görüldü.


Olay, saat 02.00'da Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi Mehmet Akif Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yüzyıl Mahallesi istikametine doğru seyir halinde olan Hüseyin Küçük idaresindeki 22 AB 899 plakalı panelvan araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu evin duvarına çarparak durabildi.


Sürücü 45 dakika süren çalışmanın ardından çıkarıldı


Çarpmanın etkisiyle durabilen panelvan araçtaki yaralı sürücüyü gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı araç içinden 45 dakika süren çalışmanın ardından çıkarıldı.


Ellerini açıp dua etti


Bilinci açık olarak sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün ellerini açarak dua ettiği görüldü. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

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