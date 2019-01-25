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Bağcılar'da park cinayeti kamerada

Bağcılar’da park kavgası nedeniyle çıkan tartışmada kan aktı.

Bağcılar'da park kavgası nedeniyle çıkan tartışmada kan aktı. Hüseyin G.'nin ölümüyle sonuçlanan olaydan sonra kaçan Süleyman B. yakalanarak gözaltına alındı. Park cinayeti, güvenlik kameralarına da yansıdı.


Bağcılar, Yüzyıl Mahallesi, 2193 sokak üzerinde 17 Ocak günü akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Bağcılar'da bulunan evine gelen Hüseyin G. oto galeriye ait araçlar nedeniyle otomobilini park edecek yer bulamadı. Bunun üzerine otomobilini evinden uzak bir noktaya park eden Hüseyin G., daha sonra oto galericinin olduğu yere dönerek işletme sahibine bu durumdan rahatsız olduğunu belirtti. Benzer konu nedeniyle daha önce de problem yaşayan Hüseyin G. ve oto galericinin işletmecileri arsında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine oto galerinin işletmecilerinden olan Süleyman B. yanında bulundurduğu silahını çıkararak Hüseyin G.'ye ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar nedeniyle Hüseyin G. kanlar içinde yere yığılırken, Süleyman B. ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı vatandaş mahalle sakinleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Hüseyin G. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Hüseyin G.'nin hayatını kaybetmesinin ardından devreye Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri girdi. Olaydan sonra kaçarak kayıplara karışan Süleyman B.'nin saklandığı adresi tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Süleyman B. saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Süleyman B.'nin kaçakçılık kanununa muhalefet, yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek gibi suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

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