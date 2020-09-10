Bağcılar'da pazar yerleri denetlendi

Korona virüsle mücadele kapsamında Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın da yer aldığı denetim heyeti, ilçede bulunan pazar alanlarında alınan önlemleri yerinde denetledi.

Son günlerde artan Korona virüs vak'alarının ardından art arda tedbirler gelmeye başladı. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı Covid-19 Tedbirleri kapsamında bugün 81 ilde geniş çaplı bir denetim yapıldı. “Sağlık için hepimiz için” mottosu ile tüm yaşam alanlarını kapsayacak şekilde gerçekleşen denetimlere Bağcılar'da da erken saatlerde başlandı.

Lokanta, kafe, restoranlar gibi yeme-içme yerleri başta olmak üzere alışveriş merkezleri, pazar yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe, elektronik oyun yerlerine kadar vatandaşın yoğun olarak bulunduğu her yer planlı şekilde denetlendi. Uygulamanın pazar alanı ayağına Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Sağlık Müdürü Hülya Zengin Tiryaki de iştirak etti.

Kurallara uyarsak bir anlam ifade eder

Yetkililer, pazar yeri denetiminde bakanlığın genelgesinde belirtilen maske kullanımı, pazar tezgâhları arasındaki mesafe ve aynı anda pazarda olabilecek vatandaş sayısı ile giriş çıkış kontrollerine uyulup uyulmadığını yerinde inceleyip, eksikliklerle ilgili gerekli talimatlar verdi. Maske ve eldiven eksiği olanlara uyarıldıktan sonra maske ve eldiven verildi.

Denetimdeki amacın ceza yazmak değil vatandaşı bilinçlendirmek olduğunu belirten Kaymakam Eldivan, “Salgınla mücadele etmek için hep birlikte tedbirlere uymalıyız” dedi. Başkan Çağırıcı ise esnafı “Maskesiz ve eldivensiz olmayın. Vatandaşlar ürünlere ellerini sürmeyecek siz vereceksiniz. Kurallara uyarsak bir anlam ifade eder” diyerek uyardı.

Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin birlikte hareket ettiği denetimler gün boyu sürdü.