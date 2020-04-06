Bağcılar'da pazarcılardan evlere servis hizmeti

Sürekli alışveriş yaptığı pazarcıyı telefonla arayarak veya whatsApp üzerinden arayarak siparişini veren vatandaşlar, pazarcılar sayesinde diğer ihtiyaçlarını da pazardan tedarik ediyor. İhtiyaçlar, belediyenin servis aracı ile zabıta eşliğinde evlere teslim ediyor.

Bağcılar Belediyesi, yeni tip korona virüsün (Covid-19) ülkemizde görülmeye başladığı ilk günden beri risk grubunda bulunan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan ilçe sakinlerine yönelik başlattığı hizmetleri çeşitlendirerek devam ettiriyor. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle pazar yerlerine ulaşamayan ilçe sakinleri için pazarcılarla birlikte “Sen gelme biz sana geliriz” projesini hayata geçirdi. Uygulama kapsamında ihtiyaç sahibi yaşlılar, telefonla ulaştıkları pazarcılara siparişlerini yazdırıyor. Pazarcı esnafı da meyvesinden kuru gıdasına kadar kendilerinden istenen yiyecek malzemelerini hijyenik ortamda büyük bir titizlikle paketliyor. Kendinde olmayan diğer ürünleri yanındaki tezgahlardan tedarik ediyor. Hazır hale gelen siparişler Bağcılar Belediyesi'ne ait minibüsle belirlenen adreslere servis ediliyor. Evlerin kapısına kadar Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri ve pazarcılar tarafından götürülen ürünler burada sahiplerine teslim ediliyor. Vatandaşlardan bu servis hizmeti için hiçbir ücret talep edilmiyor. Öte yandan pazarlarda ihtiyaç sahipleri için de ücretsiz alabilecekleri ‘hayır köşesi' de bulunuyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşların her koşulda yanında olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da “Yaşlılarımızı ve kronik hastalarımızı bu zor günlerinde de unutmadık. Her şartta olduğu gibi bugün de yanlarındayız. Ekiplerimiz hangi semtte pazar kuruluyorsa orada servis hizmetini yürütüyor. Engelli ve yaşlılarımız için büyük bir kolaylık. Bu uygulama pazarcı esnafının da hemşehrilerimizin de memnuniyetini artırdı” diye konuştu.

"Evimde iki yaşlım var dışarı çıkamıyorum"

Servisi yapan ekipler yaşlılar tarafından güler yüzle karşılanıyor. Sancaktepe Mahallesi'nde oturan ve hizmetten çok memnun kaldığını söyleyen Saniye Akçay, “Evimde iki yaşlım var. O yüzden kendim de dışarı çıkamıyorum. Çıksam aklım onlarda kalıyor. Bu hizmet sayesinde çok rahat ettik. Bize bu imkanı sağlayan yetkililere çok teşekkür ediyorum. Zorunlu olmadıkça herkesi evde kalmaya davet ediyorum. Dışarı çıkmayarak salgını yeneceğiz inşallah” dedi.

“Sen gelme biz sana geliriz” projesi ilçede kurulan 20 pazarın büyük çoğunluğunda uygulanıyor.