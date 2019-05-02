Bağcılar'da Ramazan ayı dolu dolu geçecek

Bağcılar'da bu Ramazan yine dolu dolu geçecek. Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, düzenlediği basın toplantısıyla Ramazan için hazırlanan etkinliklerin detaylarını anlattı.

Bağcılar Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e sayılı günler kala hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, düzenlediği basın toplantısıyla Ramazan etkinliklerinin detaylarını paylaştı. Bağcılar'da her akşam düzenlenecek söyleyişi ve sohbet programlarında ünlü misafirler, sağlık, ilahiyat, tarih, edebiyat, sanat gibi birçok alanda bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. Çocuklar da gölge oyunları, yarışma ve benzeri etkinlikler ile hoş ve yararlı vakit geçirecek. Ayrıca Ramazan etkinlik alanında kurulacak 60 stantta dernek ile sivil toplum kuruluşları tanıtım çalışması yapacak ve yöresel ürünlerini sergileyecek.

İhtiyaç sahiplerine iftar sofrası

Bağcılar Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün 22 mahallede bereket sofrası kurarak 150 bin ilçe sakini ile beraber iftar yapacak. Belediye, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi yardımında bulunulacak. Gönül sofralarında 150 bin ilçe sakini ailesi, çocukları ve sevdikleriyle iftar yapma ayrıcalığını yaşayacak. Sofralarda kardeşlik bağları güçlenirken, komşuluk ilişkileri de pekiştirilecek.

İlçe sakinlerinin ibadetlerini huzur içerisinde yapabilmeleri için bu yıl Ramazan öncesi Bağcılar Belediyesi, ilçede hizmet veren 100'ün üzerinde cami ve mescidi temizledi. Ardından da gül suyu sıkılarak mekanlar güzel kokulu hale getirildi.

“Her yıl 24 tane iftarı gerçekleştiriyoruz”

Basın toplantısında konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, yurtiçi ve yurt dışı iftarları da yapacaklarını ifade ederek, “27 yıllık belediyeciliğimizde 24'üncü Ramazan etkinliğinde birlikteyiz. Ramazan geleneği ilk başlatan iki belediyeden bir tanesi de Bağcılar Belediyesiydi. Farklı güzellikler yaşandı. Özellikle toplumun sosyal ve kültürel açıdan gelişimi ve sosyal belediyecilik konusunda güzel gelişmeler ortaya konuldu. Askıda ekmek projemiz var. Projemize 12 ay boyunca devam ettiriyoruz. Diğer bir geleneğimiz mahalledeki komşuluk kültürünün gelişmesi açısından sokak iftarları geleneğiydi. Bu da bizim AK Parti İl Başkanlığımızın başlatmış olduğu bir gelenekti. Güzel bir çalışmaydı. 22 mahallemizde her yıl 24 tane iftarı gerçekleştiriyoruz. Ortalama her gün Bağcılar'da 10'a yakın mahallede sokak iftarları yapılıyor” dedi.

Bağcılar'dan Almanya ve Kazakistan'a uzanan iftar sofrası

Bağcılar Belediyesi ayrıca, 11 ayın sultanı olan Ramazan ayında sokak iftarlarının yanı sıra bu kez birlik, beraberlik ve kardeşlik için Almanya'nın Hamm ve Kazakistan'ın Almatı kentinde de sokak iftarı düzenleyecek.