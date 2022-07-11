Bağcılar'da sağanak yağış sonrası bazı evleri su bastı

İstanbul'da geçtiğimiz gün etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bağcılar'da bir kaç evi su bastı. Ev sahipleri kovalarla su tahliyesi yaptı.

İstanbul'da geçtiğimiz gün etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde bodrum katında bulunan bir kaç evi su bastı. Ev sahipleri suları kovalarla tahliye etti. Su baskını sonrasında kullanılmaz hale gelen eşyaları atan ev sahipleri çaresizce ne yapacağını düşünüyor.

Amerika'dan gelen İran vatandaşı Sonny Starr su bastığı sırada evde olduğunu belirterek, “Biz arkadaşlarda uyuduğumuz sırada evi su bastı. Sadece bizim evi değil bu mahallede 4-5 evi su bastı. 4-5 saat boyunca su geldi eve. Evdeki buzdolabı bozuldu. Yataklar her şey ıslandı. Evin bir kısmını temizledik ama 5 gün daha temizlik yapmamız gerekiyor. Şansımıza evde çocuk yoktu. Belediyeden geldiler. Biz kovalarla 4-5 kişi suyu tahliye ettik” dedi.