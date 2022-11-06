Bağcılar'da “Sağlık İçin Pedalla” etkinliği

Bağcılar'da düzenlenen “Sağlık İçin Pedalla” etkinliği çerçevesinde bisiklet kullanımını ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla bisiklet turu yapıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlar 10 kilometre bisiklet sürdü.

Bağcılar Belediyesi tarafından “Sağlık İçin Pedalla” etkinliği çerçevesinde bisiklet turu düzenlendi. Etkinliğe Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile eşi Nihal Özdemir ve birçok vatandaş katıldı. Etkinlikte çevreci araç olan bisiklet kullanımını ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amaçlandı. Bağcılar Belediyesi binası önünde saat 08.00'de buluşan katılımcılar, Mahmutbey Caddesi'nden İnönü Caddesi ve 66. Topkule Kışlası güzergahında tur attı. Toplam da 10 kilometre süren bisiklet turu, Bağcılar Belediyesi hizmet binası önünde sona erdi. “Sağlık İçin Pedalla” etkinliğinin her 15 günde bir düzenlenmesi de planlandı.

“Sporu Bağcılarımızda her mecrada yaşatmak istiyoruz”

Bisiklet sürmenin, çocukların gelişimi için önemli olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bağcılarımızda 30. yılımızı dün itibariyle doldurduk. Sempozyum etkinlikleriyle başladık, bugün de devam ediyor. Yapılan çalışmalarda asırlık geçmişiyle ilgili detaylı bir sempozyum düzenliyoruz. Bugün itibariyle de Sağlık İçin Pedalla etkinliğimizi yaptık. Bağcılarımızın güzide fertleriyle güzel bir sürüş yaptık. 10 kilometrelik bir parkuru tamamladık. Etkinliğimizin birçok amacı vardı. Birincisi sağlığı önemsiyoruz. Gençlerimizin gelişim sürecine katkı sunmak için mesaj verdik. Aynı zamanda sporu Bağcılarımızda her mecrada yaşatmak istiyoruz. Bu açıdan bisiklet bizim çocukluğumuzdan bu yana keyif veren bir unsur. Çocuklarımızın gelişim sürecine önemli katkısını olduğunu iyi biliyorum. Bugün kıymetli hocalarımız da sürüşe eşlik etti. Bağcılar'da bir bisiklet kulübünün kuruluşunun ilk adımını atmış olduk. Çok iyi sürücüler var. Küçük kardeşimiz Davut, parkurun sonuna kadar bizlerle geldi. Bağcılar'da geleceğin şampiyonlarında yetişeceği ilk adımı atmış olduk” dedi.

Etkinliğe katılan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in eşi Nihal Özdemir ise, “Ailecek bisiklet sürmeyi seviyoruz. Bu sabah bunu herkesle beraber yapmak çok keyifliydi. Bisiklet yaya hızından daha hızlı, araçtan daha yavaş olduğu için insana inanılmaz özgürlük sunuyor. Gittiğiniz yerde istediğiniz zaman duruyor trafikte takılmıyorsunuz. Çok keyifli o yüzden çok seviyoruz” şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan Alper Elmas da, “Güzel bir sürüş yaptık. Halkımızdan da güzel bir katılım oldu. Umuyoruz ki daha güzel etkinlikler yapacağız. Bugün bir ilki başardık. Sahada güzel etkinleştirme olacaktır” dedi.