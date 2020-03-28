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Bağcılar'da sahte dezenfekten operasyonu

Bağcılar’da sahte dezenfekten imalathanesine düzenlenen operasyonda 35 koli dezenfekten ile 70 koli kolonya ele geçirildi.

Bağcılar'da sahte dezenfekten imalathanesine düzenlenen operasyonda 35 koli dezenfekten ile 70 koli kolonya ele geçirildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Mobil Park Timleri, “Sahte Dezenfektan” konusu ile ilgili yaptıkları çalışmalarda Bağcılar Yenigün Mahallesi 601. Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde sahte dezenfektan ve kolonya imalatı yapıldığı bilgisini edindi. Zabıta ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen denetimlerde iş yerinin ruhsatsız olduğu tespit edildi. İş yerinde yapılan aramalarda 35 koli dezenfekten, 70 koli 100 mililitrelik ve 400 mililitrelik şişelere konulmuş kolonya ile 50 litre el temizleme sıvısı ele geçirildi. İş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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