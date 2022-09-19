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Bağcılarda sokakta uyuşturucu madde satışı yapan şahıs yakalandı

Bağcılar’da sokakta uyuşturucu satan bir şahıs polis ekiplerinin yaptığı denetimde yakalandı.

Bağcılar'da sokakta uyuşturucu satan bir şahıs polis ekiplerinin yaptığı denetimde yakalandı. Şahsın motosikletinde yapılan aramalarda, toplam 351 gram marihuana, 2 adet hassas terazi, 7 bin 55 TL , çok sayıda klipsli poşet ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre 17 Eylül günü Bağcılar Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir sokak içerisinde, bir şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarının alınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Sokak ve çevresinde kontroller yoğunlaştırılıp denetim yapıldı. Denetimler esnasında bir motosikletli şüphe üzerine durduruldu. Motosiklet üzerinde yapılan kontrolde; toplam 351 gram marihuana, 2 adet hassas terazi, 7 bin 55 TL , çok sayıda klipsli poşet ele geçirildi. Motosiklet sürücüsü R.S.(40) isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın yapılan sorgulamasında; narkotik madde ticareti ve yaralama gibi suçlardan kaydının olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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