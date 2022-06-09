Bağcılar'da ‘Tarih Yazan Çocuklar' projesi uygulanmaya başladı

Bağcılar Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve 100 Türk büyüğünün öğrencilere anlatıldığı ‘Tarih Yazan Çocuklar' projesi Karacaoğlan İlkokulu'nda uygulanmaya başladı. Proje kapsamında öğrenciler Türk tarihini hem okuyarak hem de izleyerek öğrenecek.

Bağcılar Belediyesinin ilçe kaymakamlığı ve ilçe milli eğitim müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirdiği ‘Tarih Yazan Çocuklar' projesi Karacaoğlan İlkokulunda tüm sınıflarda uygulanmaya başlandı. Şanlı Türk tarihine imza atmış 100 önemli kahramanın öğrencilere anlatılacağı proje kapsamında, okulların kitaplıklarına kahramanları anlatan kitaplar gönderildi. Öğrencilerin okuyarak ve izleyerek öğrenmelerine fırsat sunan proje, ilk olarak ilçedeki 5 okulda başlatıldı. Karacaoğlan İlkokulu'nda başlatılan projenin ilk gününde öğrenciler Türk Kahramanlarını tiyatro etkinliğinde canlandırdı. Düzenlenen etkinliğine Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Proje Koordinatörü Ahmet Ortadeveci ile okul öğretmenleri ve öğrenci velileri katıldı. Öğrencilerin performansları renkli görüntüler oluşturdu.

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bağcılar'da tarih yazan çocuklar projesini bu gün görünen yüzüyle karşı karşıyayız. Tüm okullarımızda 100 Türk büyüğünün kitapları bütün çocuklarımıza okutuldu. Bu çocuklarımız tarih yazan 100 Türk büyüğümüzle tanışmış oldular, içselleştirmiş oldular. Bu günde kostümleriyle beraber çocuklarımızın gösterisine sahip olduk. Geçmişi olmayanını geleceği olmaz. Bu anlamda çocuklarımızın geçmişimize hakim olması gerekir. O açıdan bu projeye emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.