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Bağcılar'da tekstil fabrikasında yangın

Bağcılar’da tekstil ürünleri imal eden bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bağcılar'da tekstil ürünleri imal eden bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. Alevlerin kısa sürede çevreye yayıldığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, fabrika çalışanları geldikleri fabrika önünde sabah şoku yaşadı.


Yangın, saat 07:30 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Tanyeli sokak üzerinde bulunan 2 bin metrekare alan üzerine kurulu 3 katlı tekstil ürünlerinin basıldığı fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrika çalışanları yangın tüpleriyle yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürülürken itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.


Fabrika çalışanları sabah şoku yaşadı


Sabah erken saatlerinde fabrikaya gelen işçiler karşılaştıkları manzara karşısında şok yaşadı. Fabrika çalışanları yangını başka bir fabrikanın bahçesinden izledi. Yangın nedeniyle can kaybı ve yaralanma olmazken, polis ekipleri maddi hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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