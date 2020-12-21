İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bağcılar'da tır çekicisi devrildi: 1 yaralı

Bağcılar Tem otoyolu üzerinde bir tır çekicisi devrildi.

Tır sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.


Kaza akşam 23.00 sırlarında Bağcılar Tem otoyolu Ankara istikametinde yaşandı. Akşam saatlerinde yağan yağmurunda da etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tır çekicisi ile önce bariyerlere çarptı ve ardından devrildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtaki sürücüyü itfaiye ekipeleri çıkardıktan sonra sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Devrilen tırın kapattığı yolda trafik yoğunluğu yaşandı. Tır itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.