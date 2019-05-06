Bağcılar'da vatandaşlar ilk iftarı Gönül Sofraları'nda açtı

Onbir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle beraber Bağcılar'da vatandaşlar 'Gönül Sofraları'nda ilk iftarı açmanın mutluluğunu yaşadı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da iftar sofrasına katılırken yenilenen İstanbul seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Bu milletin halisane oylarıyla oynayanlar hesabını bu millete vermek zorunda." dedi.

Onbir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile beraber tüm Türkiye'de olduğu gibi Bağcılar'da da vatandaşlar ilk iftarı birlikte açmanın mutluluğunu yaşadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Bağcılar Belediyesi tarafından kurulan Gönül Sofraları'nda Bağcılarlı vatandaşlar bir araya gelerek iftarlarını açmanın yanında gönül dostluklarını da pekiştirdiler. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda kurulan ve Ramazan boyunca 150 bin kişinin ağırlanacağı iftar sofralarının ilkinde 5 bin Bağcılarlı vatandaş ağırlandı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da ilk iftarını herkesle beraber Gönül Sofraları'nda açtı. Vatandaşlarla tek tek selamlaşan Başkan Çağırıcı, Bağcılarlı vatandaşların Ramazan ayını kutladı. Gönül Sofraları'nda iftar buluşmalarına devam edeceklerini dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Allah nasip ederse 29 gün oruç tutacağız. İftarlarımızı farklı noktalarda açacağız. İlk iftarımızı bu alanda başlatıyoruz. Yarından itibaren mahallelerimizde ‘Gönül Sofralarıyla yine buluşmalarımıza devam edeceğiz. Ayrıca mahalledeki komşularımız evlerinde pişirdikleriyle sokaklarda bir araya gelerek iftarlarını açacaklar. Oda güzel bir gelenek oldu. İnşallah bizler imkan buldukça onlara da icabet edeceğiz.“ dedi.

“Bu dünyada kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak”

İftar programında YSK tarafından iptal edilen seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Çağırıcı, “Ramazanın ilk gününde haberi duydunuz mu? İstanbul seçimleri yenileniyor. Bağcılar şimdiden kararını verdi. Bu dünyada kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Bu milletin halisane oylarıyla oynayanlar hesabını bu millete vermek zorunda. Mahkeme huzurunda da onun hesaplarını verecekler. Çünkü Bağcılar'da oyunu kullanırken 80 yaşında bir nine hayatını kaybetti. Ben hangi partiye oy verdiğini bilemem. Ama ben şunu çok iyi biliyorum ki; Bağcılar'da ve ülkemde oy kullanan herkesin bir oyu benim namusumdur.“ diye konuştu.

"Vatandaşlar birlikte iftar yapmaktan çok memnun"

Burada çok güzel bir maneviyatın olduğunu belirten Mustafa Maraş, “Çok güzel bir maneviyat var. Allah'ım her sene bu günlere çıkmayı nasip eylesin. Biz camide mukavele yaptık. Baktım burada bir toplantı var. Biz de gelelim burada bir iftar yapalım dedik. Toplu iftar çok güzel bir şey. Eşinle dostunla paylaşıyorsun. Binlerce kişi burada olacak “ dedi. Bağcılar Belediyesine sundukları imkanlar için teşekkür eden Mehmet Acar, “Bağcılar'da olduğumuz için mutluyuz. Bağcılar Belediyesi bize bu imkanları sunduğu için teşekkür ederiz. İlk günü burada geçirelim dedik. Bir değişiklik olsun diye düşündük. Her sene evimizde geçiriyorduk. Bu sene çocuklarımızda oruç tutuyor. Onunda verdiği heyecan var. Ramazan zaten kalabalıkla güzelleşir.“ şeklinde konuştu.