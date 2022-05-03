Bağcılar'da yangına uykuda yakalandılar

Bağcılar'da, 5 katlı binanın son katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişilik aile hastaneye kaldırıldı. Engelli olan 9 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Bağcılar Çınar Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki 5 katlı binanı son katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, içinde 6 kişilik ailenin olduğu dairenin salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. yangını fark eden anne Berna B., eşi İbrahim ve çocukları Aleyna, Hasan, Mustafa, Zeynep B'yi (3), uyandırdı. Yangın kısa sürede tüm evi sararken aile dumanların arasında mahsur kaldı.

Haber verilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkondan aileyi merdiven yardımıyla kurtardı. İlk müdahalelerinin ardından aile ambulanslarla Bağcılar Eğitimi ve Araştırma Hastanesi Yanık servisine kaldırıldı. Engelli olan 9 Yaşındaki Mustafa B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kurtarılan annenin ağlayarak çocuğuna sarıldığı anlar kameraya yansıdı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Öte yandan, ailenin hastanedeki tedavilerine devam ediliyor.

Yangın sırasında binada olan bina sakini Servet Kandemir, “Yangın sırasında sesler geldi. Memur beyler geldi, bizi tahliye etti, yangın var dediler. Sonra itfaiye geldi. Yangında dumandan etkilenen iki tane çocuğu gördüm” diye konuştu.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.