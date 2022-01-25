Bağcılar'da yardım seferberliği

Ekiplerden bir kısmı yolda mahsur kalanlara çorba ve çay ikram ederken, diğer ekipler evinden çıkamayan yardıma muhtaç kişilere gıda dağıttı.

Hafta sonu başlayan ve etkisini hala sürdüren kar yağışına karşı Bağcılar Belediyesi, personeliyle 24 saat esasına göre sahada mücadele ediyor. Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı 396 kişiden oluşan ekip, 46 araçla insan ve araç trafiğinin yoğun olduğu yerler başta olmak üzere ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama faaliyetlerini sürdürüyor. Gerek sosyal medya üzerinden gerekse Çağrı Merkezi'ne gelen telefonla yardım isteyenlerin olduğu noktaya ekipler sevk edildi. Gece evine ulaşmakta güçlük çeken birçok vatandaş otellerde misafir edildi. Bunun yanında Sağlık İşleri Müdürlüğü de sokak hayvanlarına yuva ve mama desteği veriyor.

Çay, çorba ve gıda desteği

Belediyenin bu çalışmaları dışında zor durumdaki vatandaşlara gıda yardımı da bulunuyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nce merkezi noktalara kurulan mobil araçlardan soğuktan üşüyen vatandaşlar ile otoyol üzerinde mahsur kalan sürücülere sıcak çorba ve çay ikramı yapılıyor. Öte yandan, Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından da kar ve soğuk nedeniyle dışarı çıkmakta güçlük çeken vatandaşlar ziyaret ediliyor. Evlere süt, ekmek, meyveden oluşan gıda paketi teslim ediliyor.

"Hizmetlerimiz kesintisiz devam edecek"

Daima vatandaşların yanında olduklarını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Sokaklarda da olsa evlerde de olsa bütün hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamaması için gayret gösteriyoruz. Hizmetlerimiz kesintisiz bir şekilde devam edecek” dedi.