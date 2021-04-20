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Bağcılar'da yasa dışı silah imalathanesine operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, Bağcılar’da yasa dışı yollarla silah imal eden bir iş yerine operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, Bağcılar'da yasa dışı yollarla silah imal eden bir iş yerine operasyon düzenlendi. Baskında çok sayıda silah ele geçirildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bağcılar'da bulunan bir adreste yasa dışı yollarla silah imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler bir süre takip ettikleri iş yerine bugün operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda iş yerinde bulunan bir kişi gözaltına alınırken çok sayıda silah ele geçirildi. Zanlılar iş yerinde çıkan seslerin dışarıdan duyulmaması için bir müzik tertibatı kurdukları belirlenirken yapılan silahları denemek için de içerisi kum dolu ve özel düzenekle hazırlanmış bir kova da bulundu.

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