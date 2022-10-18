Bağcılar'da yol verme kavgası

Bağcılar'da iddiaya göre bir minibüs şoförü motosiklet sürücüsünü önce sıkıştırdı sonra çarptı. İkili arasında çıkan kavgada motosikletli minibüs şoförünün burnunu kırarak cep telefonu ile kayıt aldı.

Olay, Bağcılar'da geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, 34 EJB 436 plakalı minibüs yol verme nedeniyle bir motosiklet sürücüsü ile tartışma yaşadı. Minibüs sürücüsü bir süre sonra yolda sıkıştırdığı motosiklete çarptı. İkili daha sonra kavga etmeye başladı. Minibüs sürücüsü motosiklet sürücüsüne biber gazı sıkarken motosikletli de minibüs şoförünün burnunu kırdı. Bu sırada motosiklet sürücüsü yaşananları cep telefonu ile kayda alırken burnunu kırdığı sürücü ile yaşadığı diyalog ilginç anların yaşanmasına neden oldu.