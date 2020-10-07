Bağcılar'da yollar asfaltlanarak konforlu hale getiriliyor

Bu kapsamda 9 ay içinde 38 bin ton asfalt dökülerek 119 bin metrekarelik alan yenilendi.

İstanbul'un en büyük ilçelerinden Bağcılar'da yol yapım ve bakım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bağcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfaltsız sokak bırakmamak için hem vatandaşlardan gelen istekler doğrultusunda hem de çeşitli sebeplerle bozulan noktalar belirleniyor. Programın düzenlenmesinin ardından gece gündüz demeden sokaklarda yama ve kaplama çalışmaları için harekete geçiliyor.

119 bin metrekarelik alana 38 bin ton asfalt döküldü

Hummalı çalışmalar neticesinde 2020'nin 9 ayında 119 bin metrekarelik alan 38 bin asfalt dökülerek yenilendi. Serimi yapılan bu asfalt miktarının 24 bin tonu, 74 bin 500 metrekarelik alanda yama için geriye kalan 14 bin tonu ise 44 bin 500 metrekarelik alanda kaplama için kullanıldı. Bunun yanında 118 adet baca yükseltme ve 82 adet de ızgara yükseltme faaliyeti yapıldı.

Asfaltlama çalışmalarına önem veriyoruz

Ulaşım alanındaki yatırımlarla kesintisiz ve güvenli ulaşımı hedeflediklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bağcılar'ın her bölgesinde, hemşehrilerimizin ulaşım konusunda sıkıntı yaşamaması adına asfaltlama çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Ekiplerimiz, belirlenen programlar dahilinde cadde ve sokaklardaki asfaltlama çalışmalarını düzenli olarak yapıyor. İlçemizde en ufak bir asfalt sorunu kalmayana dek çalışmalarımızı özverili bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Asfalt çalışmaları, 22 mahalledeki koordineli şekilde devam ediyor.