Bağcılar'daki cinayetin 7 şüphelisi adliyeye sevk edildi

Bağcılar'da 1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişi tutuklanmaları istemiyle adliyeye sevk edildi.

Bağcılar 100.Yıl Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde bulunan bir parkta saat 02.00 sıralarında yaşanmıştı. 51 yaşındaki Ali Tulgaroğlu, eski sevgilisi Nurgül A. ile telefonda konuşup tartışmıştı. Daha sonra Nurgül A. Tulgaroğlu'nu konuşmak üzere parka çağırmıştı. Tulgaroğlu, arkadaşı Kadir A. ile birlikte parka gelirken, Nurgül A.'nın yanında bulunan arkadaşı Özlem D.'de kavga çıkma ihtimaline karşın sevgilisini çağırmıştı. Özlem D.'nin sevgilisi kalabalık bir arkadaş grubuyla parka gelmiş, iki grup arasında silahlı kavga çıkmıştı. Kavgada iki çocuk babası Ali Tulgaroğlu tabancayla vurularak hayatını kaybederken, arkadaşı ise bacağından yaralanmıştı. Ardından araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri olaya karışan Nurgül A., Özlem D., Mücahit B., Eren Y.Z ve Rıdvan D.yi aynı gün yakalamış, 8 suç kaydı olan ve silahı kullandığı tespit edilen Cemal A. (24) ile olay yerine birlikte geldiği belirlenen 53 suç kaydı olan Aziz Ö. (27) kaçtıktan sonra Başakşehir'de yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.