Bağcılar'daki çölyak hastalarına glütensiz gıda yardımı

Hastaların adreslerine kadar götürülen gıda paketinde makarnadan una, bisküviden hamur işine kadar glüten içermeyen yiyecekler bulunuyor.

Bağcılar Belediyesi sosyal belediyecilik kapsamında özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastalarına gıda desteği sunuyor. Bu amaçla ilçede bulunan 12 çölyak hastası için Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından içinde makarna, un, bisküvi, çikolata, kek, ekmek karışımı ve hamur işi gibi glüten içermeyen yiyeceklerden oluşan paket oluşturuluyor. Özenle hazırlanan gıda paketleri üç ayda bir hastaların kapılarına kadar götürülerek ücretsiz olarak teslim ediliyor.

Gıda yardımı yapılanlardan biri ise Sunkak ailesi. Merkez Mahallesi'nde oturan ailenin en küçük çocuğu olan 8 yaşındaki Ela, çölyak hastası. Ela için ayarlanan glüten ürünlerle dolu gıda kolisi ablası Nazlı'ya teslim edildi. Nazlı, kardeşi için yapılan bu yardımdan dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Hassas beslenme gerektiriyor

Çölyak'ın hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İlçemizdeki çölyak hastalığı bulunan hemşehrilerimizin tespitlerini yaptık. Tüketebildikleri glütensiz ürünleri belirledik. Ardından da bunları hastalarımıza ulaştırmaya başladık. Biz bir aileyiz ve her zaman onların yanındayız” dedi.

Çölyak hastalığı nedir?

Çölyak hastalığı bir gıda alerjisidir. Glüten duyarlılığı sebebiyle çölyak hassasiyeti bulunan vatandaşlar, glütensiz gıdalarla beslenmek zorunda. Bu hassasiyeti bulunanların yaşamları boyunca belirli bir diyet yapması, yani glütensiz gıdaları tüketmesi gerekiyor.