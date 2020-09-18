Bağcılar'daki kamu kurumlarında HES kodu dönemi

Geçen hafta hizmete açılan Bağcılar Hükümet Konağı'nda işlemler HES (Hayat Eve Sığar) uygulamasıyla yapılıyor. Nüfus Müdürlüğü'nden Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kadar birçok kurumu barındıran hükümet konağına gelen vatandaşlar HES kodu sorgulandıktan sonra binaya giriş yapabiliyor.

Bağcılar Belediyesi tarafından arazisi temin edilen ve yapımına 5 yıl önce başlanan Bağcılar Hükümet Konağı hizmete açıldı. Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan ve 3 kattan oluşan binada; Kaymakamlık, Nüfus Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Seçim Müdürlüğü, çok amaçlı salon, yemekhane, arşiv ve sığınak bulunuyor. Ayrıca yerleşkede 95 araçlık otopark da yer alıyor.

Sosyal mesafe ön planda tutuluyor

Yeni binada korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında önlemler alındı. Sosyal mesafenin ön planda tutulduğu binaya ilçe sakinleri tek tek alınıyor. “Açık Kapı” adı verilen danışma bölümünde karşılanan vatandaşların Hayat Eve Sığar uygulamasından, SMS veya E Devlet üzerinden edindikleri HES kodu sorgulanıyor. Risk taşımadığı tespit edilenler-ray cihazından geçtikten sonra işlem yapacakları kurumun bulunduğu kata çıkıyor. HES kodu olmayanlar ise kamu binalarındaki hizmetlerden faydalanamayacak.

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da vatandaşların kod uygulaması konusunda hassasiyet göstermeleri konusunda ricada bulundu.