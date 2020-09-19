Bağcılar'daki okullarda temassız oyun alanları hazır

sınıf öğrencilere yönelik hazırlanan “Temassız Oyunlar Kitabı” ile okullarda yapılması teşvik edilen oyun alanları Bağcılar'da 32 ilkokulda hazır hale getirildi. Minikler sosyal mesafeli olarak tasarlanan bu alanlarda belirlenen oyunları oynayarak okullarına hem sağlıklı hem de mutlu başlayacaklar.

Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül Pazartesi gününden itibaren başlayacak yüz yüze eğitimde okul hayatıyla ilk kez tanışan minikler için farklı bir projeye imza attı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin okula ve yeni normal uyum sürecini keyifli hale getirmek adına “Temassız Oyunlar Kitabı” hazırladıklarını belirtti.

Yağ satarım bal satarım, sek sek, yakan top

Okulların açılacağı 21 Eylül günü itibariyle tüm okullarda uygulanmak üzere öğretmenlere ulaştırılan kitaplarda yer alan oyun gruplarının birçoğu Bağcılar'daki 32 devlet okulunun bahçelerine çizildi. Belediye ekipleri tarafından okulların bahçelerine aralarında “yağ satarım bal satarım”, “sek sek”, “mendil kapmaca”, “yakan top” ve “üç taş” gibi geleneksel oyunların da olduğu oyun grupları çizildi.

Okul hayatına mutlu ve sağlıklı başlıyorlar

Minikler, okul bahçesinde kendileri için hazırlanan rengarenk, hijyenik oyun alanlarında sosyal mesafelerini koruyarak akranlarıyla tanışıyor, kaynaşıyor ve oyunlar oynuyorlar. Bu keyifli aktiviteler sayesinde çocuklar, okul hayatına hem mutlu hem de sağlıklı bir şekilde başlama imkanı yakalıyor.

Okula alışma zorluğunu üzerlerinden kolayca atıyorlar

Çocukların hem fiziksel hem de ruhsal açıdan gelişimi için okul bahçelerini geleneksel oyun alanına çevirdiklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Eğitim hizmetleri bizim için her zaman öncelikli olmuştur. Özellikle evlerinden ilk kez ayrılarak okula gelen minik yavrularımızın durumunu göz önüne aldığımızda oyun alanları önem kazanıyor. Çocuklar oyun gruplarında eğlenerek eğitim ortamına kolayca ısınıyorlar. Bu anlamda bakanlığımızın tasarladığı kitabı da çok yararlı buluyoruz” dedi.

Yaz kış çocukların faydalanacağı oyun gruplarının çiziminde ekipler, trafik yol çizgilerinde uygulanan “soğuk yol çizgi boyası” kullanıyor.