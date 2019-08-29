Bağcılar'daki okullarda yeni eğitim dönemi hazırlıkları tamamlandı

9 Eylül 2019 günü başlayacak olan 2019-2020 eğitim öğretim yılında Bağcılar'da yaklaşık 160 bin öğrenci çalan zille birlikte yeni döneme merhaba diyecek. Bağcılar Belediyesi her yıl olduğu gibi bu sene de sezon açılışı öncesinde ilçedeki okulların temizliğini tamamladı. Sınıfların, laboratuvarların ve öğretmen odalarının temizliği aşama aşama gerçekleştirildi. Ekipler öncelikle okul içinde adım atılan her yeri süpürerek temizliğe başladı. Süpürülen yerler daha sonra silinip ilaçlanarak temiz ve hijyenik hale getirildi. Okul binalarının içinin yanında dış bakımı ve çevre düzenlemesi de gerçekleştirildi. Okul bahçeleri tazyikli suyla yıkanırken oyun ve dinlenme alanlarının temizliği sağlandı. İlkokul ve ortaokulların önündeki boş alana geleneksel çocuk oyunlarının şekilleri, liselere ise spor sahalarının çizimi yapıldı. İhtiyaç durumunda bazı okulların boya ve badanası da yine belediye ekipleri tarafından yapıldı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Öğrencilerimizin sevinç, coşku ve özlemle açılmasını beklediği eğitim yuvalarımızı temizledik. Bütün çabamız ve gayretimiz çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri. Yeni eğitim öğretim döneminde bütün çocuklarımıza başarılar diliyoruz” dedi.