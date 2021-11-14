İhlas Haber Ajansı

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Bağcılar'daki silahlı saldırıda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri Adıyaman'a gönderildi

Bağcılar’da silahlı saldırıda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından memleketleri Adıyaman’a gönderildi.

Bağcılar'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketleri Adıyaman'a gönderildi.


Olay, Bağcılar Yüzüncü Yıl Mahallesi Otocenter galericiler sitesinde meydana gelmişti. Galeride yaşanan olayda bir grup tarafından açılan ateş sonucunda Cemal Dündar, oğlu Engin Dündar (16) ve Polat Dündar hayatını kaybetmiş, saldırganlar kaçmıştı. Cenazeler sabah Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Hayatını kaybeden 3 kişinin yakınları da Adli Tıp Kurumu'na gelirken, cenazeler yapılan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketleri Adıyaman'a gönderildi.

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