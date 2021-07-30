Bağcılar'dan Manavgat'a 20 bin adet fidan bağışı

Türkiye'nin birçok şehrinde çıkan orman yangınlarına yönelik başlatılan fidan bağışı kampanyasına Bağcılar Belediyesi'nden de destek geldi. Belediye olarak 20 bin fidan bağışladıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yangına karşı destek zincirinde biz de varız. Yanan alanları hep birlikte fidanlarla donatacağız” dedi.

Akdeniz'de başlayan ve daha sonra Türkiye'nin birçok şehrinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili mücadele devam ediyor. Yangınlar neticesinde yok olan ormanları yeniden canlandırmak için yurt genelinde fidan bağış kampanyası başlatıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da 20 bin fidan bağışlayarak kampanyaya destek verdiklerini açıkladı.

Kayıplarımızı telafi edeceğiz

Yüreğimizi yakan bu acıları el birliğiyle dindireceklerini söyleyen Çağırıcı, “Öncelikle yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza baş sağlığı diliyorum. Yangına karşı destek zincirinde biz de varız. Yurt edindiği toprağa 'ana' diyen bir millet olarak her bakımdan kayıplarımızı telafi edecek, yanan alanlarımızı fidanlarla donatacağız” dedi.

Çağırıcı, hemşehrilerini de bağışta bulunarak ülkenin geleceğine nefes olmaya davet etti.