Bağcılar'ın demir bilekleri şampiyonluk için ter dökecek

Uzun zamandır hazırlık yapan demir bilekler, altın madalyayı kazanmak için ter dökecekler.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından 18-19 Mart tarihlerinde Kocaeli'nde Türkiye Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Şampiyonası düzenlenecek. Başiskele Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak müsabakalara Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü de katılıyor. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda aylardır hazırlıklarını sürdüren demir bilekler, birincilik için mücadele edecek. Bağcılarlı sporcular, altın madalyayla İstanbul'a dönecekleri sözünü verdi. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de sporculara turnuvada başarılar diledi.