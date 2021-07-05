Bağcılarlı 80 kız öğrenci Kefken Kampı'na uğurlandı

Bağcılarlı lise son sınıf öğrencisi 80 kız, Kefken Yaz Kampı'na uğurlandı. Gençler, yeşil ile mavinin buluştuğu kamp alanında arkadaşlarıyla eğlenceli ve eğitici aktivitelerle dolu bir tatil geçirecek. Yaz mevsimi boyunca kamptan toplam 480 genç yararlanacak.

Bağcılar Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla yaptığı protokol çerçevesinde her yıl yaz ve kış mevsimi olmak üzere iki dönemde gençler, Kefken Gençlik Kampı'na götürülüyor. Pandemi sebebiyle geçen yıl ara verilen kamp programı 1 Temmuz'daki kademeli normalleşme sürecinde yeniden uygulamaya konuldu. Bu amaçla Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi'ne kayıt yaptıran 15-22 yaş arasındaki 480 genç, farklı tarihlerde 6 grup halinde Kefken Kampı'na götürülüyor. Kampın ilk yolcuları bugün yola çıktı. 80 kişiden oluşan kız öğrenciler, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı tarafından bir haftalık tatile uğurlandı.

“Kefken'i çok seveceksiniz”

Kefken'de deniz ile orman kampının bir arada olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Kamplarımız Kovid-19 nedeniyle geçen yıl yapılamamıştı. Bu sene sınırlı da olsa kamplarımızı yapacağız. Kefken'i çok seveceksiniz. Oradaki zamanınızı mutlaka iyi değerlendirin. Bu ortamlar birbirinizi tanımanız ve arkadaşlıklar kurma adına da çok önemli. Arkadaşlarınızla birbirinizin ailesi olacaksınız. İnşallah güzel bir tatil geçirirsiniz” dedi.

Öğrenciler, deniz kenarında maviyle yeşilin iç içe girdiği noktada kurulan kampta, modern ve donanımlı tesislerde 5 yıldızlı lüks otellerin konforunda tatil yapacak. Kampta voleybol, basketbol, futbol, badminton, masa tenisi, paintbol, kürek, oryantiring ve okçuluk gibi aktiviteler de bulunuyor.