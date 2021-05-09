Bağcılarlı çocuklar annelerini anlattı

Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu'nun girişimiyle çocuklar ve gençlerin katılımıyla düzenlenen Anneler Günü yarışmasının kazananları belli oldu. Dereceye giren öğrencileri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Her zaman olduğu gibi bu salgın sürecinde de en çok yorulanlardan olan annelerimizin yüzünü bu yarışma vesilesiyle güldürebildiysek ne mutlu bize” dedi.

Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu, bu yıl Anneler Günü dolayısıyla “Anneme Mektup” yarışması düzenledi. Yarışmaya katılan çocuklar ve gençler annelerine olan özlem, sevgi, saygı ve duygularını kaleme aldı. Gönderilen hepsi birbirinden değerli, anlamlı mektuplarda özgünlük, kendini ifade edebilme ve Türkçe'yi doğru kullanma kriterleri de dikkate alındı.

“Çünkü Sen Anasın” dedi birinci oldu

Yapılan değerlendirmenin ardından yarışmanın kazananları Gönül Bağı'nın sosyal medya hesapları üzerinden açıklandı. Buna göre “Çünkü Sen Anasın” isimli eseriyle İbrahim Şaşma birinci, “Canım Anneciğim” eseriyle Dilara Gökkaya ikinci ve “Canım Anacağım” eseriyle de Ebru Kafadar üçüncü oldu.

Yarışmada başarı gösteren öğrencileri kutlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Öncelikle tüm annelerin bu özel gününü kutluyorum. Her zaman olduğu gibi bu salgın sürecinde de en çok yorulanlardan biri olan annelerimiz için ne yapsak azdır. Geleceğimiz olan çocuklarımızın annelerini bu şekilde anlatmaları geleceğe olan inancımızı artırdı” dedi.