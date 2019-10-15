Bağcılarlı engelliler ilk galibiyetini aldı

Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, 2019-2020 Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Ceylanpınar Belediyesi Basketbol takımını 68-44 yenerek ilk galibiyetini aldı.

2019-2020 Tekerlekli Sandalye Basketbol Şehit İlyas Kaya Sezonu Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, Ceylanpınar Belediyesi Engelliler Basketbol takımıyla karşılaştı. Göztepe Spor Kompleksi'nde maça sporseverler de büyük ilgi gösterdi. Yeni sezona iki mağlubiyetle başlayan Bağcılar Belediyesi, kendisinden beklenilen performansı gösteren bir oyun ortaya koydu. Zorlu geçen mücadelede takım koçu Emrah Elban'ın yönlendirmeleri doğrultusunda maça sarılan mavi-beyazlılar, mücadeleyi 68-44 kazandı. Ceylanpınar Belediyesi'ni 24 farkla yenen Bağcılar Belediyesi, bu skorla ligdeki ilk galibiyetini de almış oldu.

"Sporcularımız çok güzel bir oyun sergiledi"

Engelli basketbolcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Ligde beklediğimiz puanı üçüncü haftada aldık. Sporcularımız çok güzel bir oyun sergiledi. Hepsiyle gurur duyuyorum. Bundan sonraki maçlarda da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.