Bağcılarlı gençlere 5 yıldızlı tatil

Bağcılarlı gençler, maviyle yeşilin buluştuğu Bağcılar Belediyesi Kefken Kampı'nda eğitim, eğlence ve macera dolu bir yaz tatilinin tadını çıkarıyor. 5 yıldızlı otel konforundaki tesislerde ağırlanan gençler, denizde yüzerek ve renkli aktivitelerle katılarak keyifli zaman geçirirken huzur veren sessizlikte kitap okuyarak dinleniyor.

Bağcılar Belediyesi, ilçede yaşayan gençlere büyüleyici bir güzelliğe sahip bir doğada tatil yapma imkanı sunuyor. Belediyenin, Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla yaptığı protokol çerçevesinde her yıl 4 ay süreyle gençler, Kefken Gençlik Kampı'na götürülüyor. Bu amaçla Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi'ne kayıt yaptıran 15-22 yaş arasındaki gençler, gruplar halinde kampta 6 gün boyunca ağırlanıyor.

Deniz kenarında maviyle yeşilin iç içe girdiği noktada bulunan kampa gelen misafirler, 5 yıldızlı lüks otellerin konforunda tatil keyfi yaşıyor. Ağaçların arasın serpiştirilmiş modern binalarda ısıtma, soğutma ve aydınlatma sistemleri ise güneş enerjisi ile sağlanıyor. Gençler, yemekhane, yatakhane, çamaşırhane, mescit ve kafeterya gibi sosyal tesislerde ihtiyaçlarını karşılıyor.

İlgi alanlarına göre aktivitelere katılıyorlar

Kuş cıvıltılarıyla uyanan gençler, kahvaltıdan sonra doğa yürüyüşüyle güne başlıyor. Daha sonra herkes kendi ilgi alanına göre aktivitelere katılıyor. Kimi okçuluk eğitimi alırken kimi de ata sporu olan matrak oynamayı tercih ediyor. Bunun yanında kapalı alanlarda ise masa tenisi ve langırt gibi eğlenceli oyunlar da bulunuyor.

Güneşte sınırsız deniz ve kumun tadını çıkaran gençler, öğlenden sonra voleybol, futbol ve basketbol turnuvalarına katılıyor. Tempolu ve yorucu geçen gün içinde davetlilere sürpriz ikramlar da yapılıyor. Tiyatro gösterilerinin sahnelendiği müzik dinletilerinin yer aldığı kampta öğrenciler, ağaç altında kitap okuyarak zihnini dinlendiriyor.

"Güzel bir yaz izlenimi bırakmak istiyoruz"

Kefken Kampı'nda gerçekleştirilen yaz kamplarıyla gençlerin tatillerini verimli geçirmelerine katkı sunduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bir tatilde arzu edilen ne varsa hepsini kampımızda bulabilirsiniz. Burada eğlenmenin yanında çocuklarımız yeni arkadaşlıklar da ediniyor. Birbirleriyle sohbetler ederek ortak paylaşımlarda bulunarak sosyalleşiyorlar. Dolu dolu geçen 6 gün sonrasında onların zihninde güzel bir yaz izlenimi bırakmak istiyoruz. Her şey yarınlarımızı emanet edeceğimiz yavrularımız için” dedi.

Yoğun ilgi gören ve çok beğenilen kamptan geçen yıl toplam 480 kişi yararlandı.