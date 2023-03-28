Bağcılarlı kadınlar, harçlıklarıyla depremzedeler için gıda kolisi hazırladı

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde eğitim gören kadınlar, biriktirdikleri harçlıklarını deprem bölgesi için harcayarak gıda kolisi hazırladılar. Makarnadan salçaya kadar temel ihtiyaç maddelerinden oluşan 100 kilo Malatya'ya gönderilecek.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından Bağcılar Belediyesi'nin bünyesindeki birimlerinin afet bölgesine yardımları devam ediyor. Bunlardan biri de Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi oldu. Çalışanlar ve kursiyerler biriktirdikleri paralarıyla depremzede aileler için alışveriş yaptı. Kadınlardan kimi mercimek, pirinç gibi yemeklik malzeme kimi ise çocuklar için çikolata ve bisküvi aldı. Bir araya toplanan malzemeler daha sonra kolilenerek gönderilmeye hazır hale getirildi. El birliğiyle hazırlanan 100 koli, Bağcılar Belediyesi'nin kardeş şehri olan Malatya'nın Battalgazi ilçesine gönderilecek.

“Bu bir insanlık görevi”

Depremzedeler için şehriye, mercimek satın aldığını söyleyen Çocuk Gelişimi sınıfı öğrencisi Şeyma Nur Kocaman, “Oraya gidip onlara yardım edemedim buradan faydam olsun istedim. Kendi imkanlarımla harçlıklarımla yiyecek malzemesi satın aldım. Bu şekilde yardım etmeyi düşündüm. Rabbim kabul etsin. Bu bir insanlık görevi. Herkesin kendi yettiğince bir şeyler yapması lazım. İnşallah bu durumu da en kısa zamanda atlatacağız” dedi.