Bağcılarlı Kung Fu'cular Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye genelinde minikler, yıldızlar, gençler ile büyükler kategorisinde düzenlenen ve 2 binin üzerinde sporcunun katıldığı “Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'ndan Bağcılar Belediyesi şampiyon olarak döndü. Bağcılarlı 20 sporcudan 7'si birinci, 4'ü ikinci ve 3'ü de üçüncü olmak üzere toplam 14 sporcu dereceye girdi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 26 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında Antalya Kapalı Spor Salonunda Türkiye Wushu Şampiyonası düzenlendi. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinden 2 bin sporcunun katıldığı turnuvada Bağcılar Belediyesi de 14 sporcuyla yerini aldı.

“7 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazandılar”

10 gün süren müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek için ter döktü. Zorlu ancak heyecanlı geçen mücadeleler sonucunda Bağcılar Belediyesi Wushu Kung Fu sporcuları büyük başarı elde etti. 14 sporcudan 7'si birincilik, 4'ü ikincilik ve 3'ü de üçüncülük elde etti. Dereceye giren sporcular, Wushu Milli Takımı'nın kadrosuna alınacak.

Turnuvadan madalyalarla dönen sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Binlerce sporcu arasından rakiplerini yenerek adlarını şampiyonların arasına yazdıran çocuklarımızı tebrik ediyorum. Avrupa'da çıkacakları müsabakalarda da başarılar diliyorum” dedi.