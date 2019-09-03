Bağcılarlı milli sporcular Fransa'da şampiyon oldu

Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelli milli sporcuları, Fransa'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix Turnuvası'nda şampiyon olarak yurda döndü.

28-31 Ağustos tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te Dünya Para Atletizm Grand Prix turnuvası gerçekleşti. 14 kişilik Türk Milli takımının kadrosunda Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelli Spor Kulübü'nden Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet ve Hamza Doğan yer aldı. Ömer Cantay'ın antrenörlük yaptığı 4 sporcu Charlety Stadyumu'nda zorlu geçen müsabakalarda rakiplerine karşı ter döktü. Tekerlekli sandalye atletizm branşında 400 metre T53 kategorisindeki koşuda Hamide Doğangün birinci olarak altın madalya kazanırken onu takip eden Zeynep Acet de ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Zübeyde Süpürgeci de 400 metre T54 kategorisinde şampiyon oldu. F46 gülle atma branşında ise Hamza Doğan üçüncü olarak gümüş madalyayı elde etti. Milli sporcular bu başarılarıyla Kasım ayında Dubai'de yapılacak Dünya şampiyonası öncesi moral kazandı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da Fransa'dan şampiyon olarak dönen sporcuları tebrik etti. Çağırıcı, “Gençlerimizin başarılarını gördükçe geleceğe olan umudumuz artıyor. İnanıyorum ki Avrupa'da tarih yazan engellilerimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da bu başarılarını sürdürecekler” dedi.