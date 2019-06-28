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Bağcılarlı milli sporcular iki kıtada Türkiye adına yarışıyor

Katıldıkları uluslararası turnuvalarda Türk Bayrağını göndere çektiren Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelli milli sporcuları Afrika ve Avrupa’daki yarışmalarda Türkiye’yi temsil ediyor.

Katıldıkları uluslararası turnuvalarda Türk Bayrağını göndere çektiren Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelli milli sporcuları Afrika ve Avrupa'daki yarışmalarda Türkiye'yi temsil ediyor. Hamide Doğangün ve Zübeyde Süpürgeci Tunus'taki Grand Prix Şampiyonası'nda tekerlekli sandalye atletizm branşında; Mehmet Emir Ateş, Finlandiya'daki 2019 Avrupa Gençlik Oyunları'nda Boccia dalında birincilik için ter dökecek.


Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler takımı milli sporcuları yoğun bir sezon geçiriyor. Milli takımda dünya ikinciliği bulunan Hamide Doğangün ile Avrupa Şampiyonu Zübeyde Süpürgeci şimdi ise Afrika'da ter döküyor. Doğangün ve Süpürgeci, 28-30 Haziran 2019 tarihlerinde IPC Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından Tunus'ta düzenlenen Grand Prix Şampiyonası'nda yarışıyor. Turnuvaya çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Bağcılarlı sporcular, madalyayla yurda dönme sözü verdi.


Sporcularımızın başaracaklarına yürekten inanıyorum


Öte yandan Finlandiya'nın Pajulahti kentinde 25-30 Haziran tarihlerinde gerçekleşen 2019 Avrupa Gençlik Oyunları'na paralimpik kategorisinde katılan Türkiye kafilesinde ise Bağcılar'dan Mehmet Emir Ateş isimli sporcu yer alıyor. 24 ülkeden 600'ün üzerinde katılımcının yer alacağı bu organizasyonda Ateş, boccia branşında sahneye çıkacak. Türkiye adına mücadele eden milli sporculara başarılar dileyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı “Sporcularımızın başaracaklarına yürekten inanıyorum. İnşallah en iyi derecelerle ülkemize dönerler ve İstiklal Marşı'mızı iki kıtada okutarak bizi gururlandırırlar” dedi.

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