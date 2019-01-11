Bağcılarlı minikler yazarlık yolunda ilk adımı attılar

Bağcılar'da düzenlenen Çocuktan Al Öyküyü Yazarlık Atölyesi'nde iki ay eğitim gören 4. sınıf öğrencileri son derste kurs boyunca yazdıklarını okuyarak emeklerini sergiledi. Geleceğin yazar adayı minikler, henüz baskıya girmemiş olan öykülerinden birer nüshayı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya hediye etti.

Hayal gücüne ve kalemine güvenen Anafartalar İlkokulu 4. sınıf öğrencileri için Bağcılar Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Çocuktan Al Öyküyü Yazarlık Atölyesi” sona erdi. Drama ve Öykü Yazarlığı hocası Songül Bozacı'nın verdiği derslerde öğrenciler, eğlenerek, paylaşarak, düşünerek, hayal ederek, gözlemleyerek öykü yazmayı öğrendi. Bunun yanında eser okumayı ve birlikte çalışmayı da öğrendi.

Etkinliğin son dersi Anafartalar İlkokulu'nda öğretmen ve velilerin katılımıyla gerçekleşti. 2 ay süren kursa katılan 25 öğrenci, komşuluktan ağaç sevgisine kadar çeşitli konularda yazdıkları öykülerden bölümler okudu. Çocukların heyecan ve duygu dolu yazıları davetlilerden büyük alkış aldı.

“Çocuklar geleceğe iyi yürüsünler diye heyecanımızı sürdürüyoruz”

Derse katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Çocukların düşünceleri, fikirleri ve hayal dünyası bizden daha geniş ve tertemiz. Onlar, güzel duygularla iyi ümitlerle büyüyorlar. Bağcılarda özellikle çocuklarımızın yeteneklerinin ortaya çıkması konusunda çok güzel şeyler yapıyoruz. Bizim için önemli olan onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamak. Bizim kaybettiğimiz yılları çocuklarımız kaybetmesin ve onlar geleceğe çok iyi yürüsünler diye heyecanımızı sürdürüyoruz. Onların gelecekte bizlerin yerlerini alacağına ve ülke için çok güzel şeyler yapacaklarına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Projeye emeği geçenlere teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da öğrencileri ve onlara destek olan ailelerini tebrik etti. Programın sonunda yazar adayı minikler, yazdıkları öykülerden birer nüshayı Başkan Çağırıcı'ya hediye etti.